Силовики Лукашенко – протестующим: Фашисты – не мы, а вы

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко «фашистами», отметив, что ни к кому «по-настоящему» силу еще не применяли, передает телеканал «Беларусь 1».

Карпенков утверждает, что в настоящее время на улицы белорусских городов с протестом выходят проплаченные бандиты, которых снабжают деньгами, наркотиками и алкоголем.

«Они уже выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков», — сказал он.

Карпенков убеждает, что отдельные граждане пытались использовать отравляющие вещества против силовиков. Более того, планировалось распылить «сильнодействующее вещество, которое и взрывоопасно, и опасно при вдыхании».

Увидел подчиненный номинального лидера Беларуси где-то и «бандитов с пистолетами», которые якобы захватывали транспорт для атаки на участников карательных операций режима «чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации».

После этого, утверждает Карпенков планировалось во всем обвинить милицию.

По его словам, силовикам и членам их семей постоянно угрожают.

«Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет», — добавил он и пообещал навести на порядок на улицах и не дать «разрушить страну».

Карпенков отметил, что все «бандиты» идентифицированы и понесут суровое наказание

«Это вы — фашисты, а не мы — фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли», — резюмировал он.