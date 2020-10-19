Навальный упрекнул Трампа за молчание об отравлении

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, переживший недавно отравление, упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот не отреагировал на произошедшее с ним.

Свое замечание он высказал в интервью телеканалу CBS.

«Я заметил это (молчание американского лидера об отравлении). Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке», – сказал он.

О том, что Трамп ничего не сказал о драматической истории с Навальным показалось недопустимым кандидату в президенты Джо Байдену. Между тем Белый дом высказывался о недопустимости таких случаев.