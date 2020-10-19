Балух встал на ноги: первые фото из больницы

В сети опубликовали первые фотографии с Владимиром Балухом, который после жестокого избиения попал в больницу и длительное время находился в медикаментозном сне.

«Хорошие новости и первые фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чийгозу проведать друга», — пишет в социальных сетях народный депутат Украины Ирина Геращенко, публикующая фотографии.