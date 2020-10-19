Российская вакцина от COVID-19 оказалась ветеринарным препаратом

Так называемая российская вакцина от коронавируса это на самом деле – ветеринарный препарат.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.

Он напомнил, что состав «вакцины» производства РФ долго не публиковался. Теперь, когда соответствующая информация стала доступной, он разочарован. Кудрявцев надеялся, что речь идет о современной вакцине на рекомбинантных белках, но то, что выдавали за открытие, оказалось «даже не прошлым поколением, это вакцинами из ветеринарии».

«Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграмовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет — не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло», — написал он.

Кудрявцев отметил, что в обычной вакцине от гриппа — 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), но и она не всеми людьми нормально переносится. Поэтому изготавливаются такие, как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. В то же время в российской вакцине, созданной Центром «Вектор» — целых 225 мкг антигена.

«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида аллюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются. А они взяли и сварганили», — добавил он.

Кроме того, указывает Кудрявцев, разработчики не указали определенные характеристики своего изделия.

«Еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то, оказывается, не просто так не раскрывали». – резюмировал он, приведя поговорку о том, как смешить – людей смешить.