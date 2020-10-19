Рейтинг найекономічніших автомобілів на українському ринку

Автомобільний портал Твоя МАШИНА проаналізував автомобілі з бензиновими двигунами, які представлені на українському ринку та виділив серед них найекономічніші моделі.

Kia Picanto

Коштує від 406 260 гривень. У змішаному циклі витрачає – 4,4 літра бензину на 100 км.

Lada Granta

Коштує від 214 170 гривень. У змішаному циклі витрачає – 6,5 літра бензину на 100 км.

Ravon R2

Коштує від 274 200 гривень. У змішаному циклі витрачає – 6,2 літра бензину на 100 км.

Hyundai Creta

Коштує від 697 100 гривень. У змішаному циклі витрачає – 7 літрів бензину на 100 км.

: mashyna.com.ua

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