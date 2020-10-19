У Рівному досі відсутнє опалення

Офіційно опалювальний сезон у Рівному стартував ще 15 жовтня, однак тепло не з’явилося у всіх будинках та соціальних об’єктах одночасно.

Станом на ранок понеділка 20 будинків обласного центру досі залишаються без тепла.

Про це розповідає видання 7 днів.

На проблему відсутності опалення звернула увагу кандидатка до Рівненської обласної ради від Радикальної партії Ляшка Оксана Лозова.

