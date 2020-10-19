Украинским полярникам впервые за 20 лет подняли зарплату: сколько получают

Суточные выплаты сотрудникам антарктических экспедиций, которые работают на базе станции «Академик Вернадский», увеличили с 720 грн в сутки до 1800 грн. Соответствующее постановление утвердили 30 сентября.

Об этом в интервью The Ukrainians заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. По его словам, оплату подняли впервые за 20 лет «после очень долгой борьбы». В прошлый раз это сделало еще правительство Виктора Ющенко.

Таким образом, за месяц сотрудник экспедиции сможет получать 54 000 грн.

«Это все равно не фантастика, но по сравнению с тем, сколько было, – разница поразительная. Если найти ученого, который мотивирован своей наукой, не так сложно, то на тех же условиях найти дизелиста значительно труднее. На любом судне торгового флота ему заплатят больше», – пояснил Дикий.

Директор НАНЦ сообщил, что ученые уже присмотрели пару кораблей, которые можно было бы оснастить для научных целей. Просят власти приобрести по крайней мере один.

«Мы стараемся убедить депутатов, что это не расходы, а инвестиции, которые со временем окупятся. Корабль в Южном океане – просто необходимость. 1995 года британцы передали нам станцию за один фунт стерлингов. Тогда мы имели научный флот, с помощью которого могли обеспечивать логистику станции и морские исследования. Имели 36 научно-исследовательских судов, теперь – ни одно не пригодно, лишь одно – к ремонту. На ближайшее десятилетие нас бы удовлетворили приличные старые корабли», – заявил Дикий.

По его словам, в 2020 году станции «Вернадский» выделили рекордный бюджет в 143 млн грн. К примеру, в 2018 году стандартный бюджет составил 60 млн грн при том же курсе доллара.