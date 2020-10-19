Диетолог назвал защищающий от рака напиток

Напитком, который способен тормозить развитие рака и предотвращать его возникновение, является кофе – об этом рассказал врач диетолог Михаил Гинзбург.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал кофе напитком, защищающим от развития рака.

«Кофе не только замедляет прогрессирование рака толстой и прямой кишки, но также уменьшает вероятность развития этого рака», — заметил Гинзбург.

Говоря о способности напитка защищать от возникновения рака, диетолог указал на высокое содержание полифенолов – эти соединения оказывают противовоспалительное действие, улучшают состояние кишечной микрофлоры.

«Кофе – это фактор первичной и вторичной профилактики рака прямой и толстой кишки», — резюмировал специалист.

Диетолог добавил, что кофеин стимулирует процессы расщепления жира, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Учитывая, что ожирение является пусковым механизмом разных видов рака, напиток в этом плане дает дополнительный противораковый эффект.

: Новости Ю