Давят авторитетом: на местные выборы идут десятки народных депутатов

В местные советы разных уровней, а также на должность городских голов баллотируются 56 действующих народных депутатов. Такие цифры приводят представители общественной сети «ОПОРА».

Большая часть народных избранников пробует себя на выборах депутатов областного совета — 36 человек, в городские советы хотят избраться 18 человек, а в районные — всего четыре. Кроме того, 15 нардепов хотели бы стать городскими головами.

Так, Зиновий Андреевич («Слуга народа») является кандидатом на должность городского головы Надвирной (Ивано-Франковская область), Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровска (Донецкая область), Владимир Крейденко («Слуга народа») — Мелитополя, Николай Бабенко (группа «Довіра») — Белой Церкви, Антон Поляков (группа «За майбутнє») — Чернигова, Татьяна Рябуха («Слуга народа») — Сумм, Игорь Колыхаев (группа «За майбутнє») — Херсона, Александра Устинова («Голос») — Винницы, Ярослав Руцишин («Голос») и Олег Синютка («Европейская Солидарность») — Львова.

Одессу планируют покорить Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За життя»), Харьков — его однопартиец Александр Фельдман, а в столице в мэры идут сразу три нардепа — Ирина Верещук («Слуга народа»), Алексей Кучеренко (ВО «Батьківщина») и Сергей Шахов (группа «Довіра»).

В разрезе партий наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, представляют депутатскую группу «За майбутнє» — 20 человек (или 83,3% от всех членов группы в парламенте). «Оппозиционная платформа — За життя» делегировала 9 депутатов, а фракция «Слуга народа» — 7. По пять выдвиженцев в местные советы имеют депутатская группа «Довіра») и «Европейская Солидарность», четверо являются членами ВО «Батькивщина», а 2 — «Голоса».