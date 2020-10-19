Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет — Ляшко

Жесткий карантин в Украине — это исключительно резервный момент, когда нельзя будет сделать чего-то другого. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.

«Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине — коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тыс. — будем справляться … Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных», — сказал Ляшко.

Он еще раз попросил граждан соблюдать противоэпидемические правила.

«Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна — это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать», — добавил он.