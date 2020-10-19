В «красном» Харькове проигнорировали ограничения: показательное видео из метро

В Харькове, который в понедельник, 19 октября, оказался в «красной» зоне карантина, местные жители игнорируют карантинные ограничения.

Соответствующее видео опубликовали на странице «ВЕХА (Харьков)» в Telegram .

«Шо там по красной зоне? Каникулы? Дистанционка?», – говорится под видео, снятом в харьковском метро.

На записи видно, что горожане не придерживаются социальной дистанции в транспорте и не носят средства индивидуальной защиты.

Отметим, что за минувшие сутки, 18 октября, в Харьковской области зарегистрировали 595 новых случаев коронавируса. Регион оказался на первом месте в рейтинге по заболеваемости в Украине. Всего на Харьковщине зафиксировано 29 113 случаев COVID-19, скончались 445 (+6 за сутки), выздоровели 5 618 пациентов.