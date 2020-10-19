Самому желанному мужчине-киноактеру 90-х годов исполнилось 60 лет

Жан-Клод Ван Дамм, кого бы он ни играл, всегда останется для зрителей кикбоксером и «универсальным солдатом».

Не будем утверждать, что нашему сегодняшнему герою удалось сохранить актерскую популярность до сегодняшнего времени. Это попросту будет неправдой, которая не нужна и ему самому – ведь той славы, которую он завоевал на киноэкранах в 80-90-е годы, хватит на всю жизнь. Да и был ли он актером в прямом смысле этого слова – то есть профессионалом, который сегодня снимается в роли принца датского в «Гамлете», а завтра – в современной эксцентрической комедии? Конечно, нет. Ван Дамм всегда играл как бы самого себя (во всяком случае, ему лучше всего удавались именно эти роли), и в этом качестве – до тех пор, пока был молодым симпатичным парнем – был желанен зрителям.

«Желанен» – в прямом смысле этого слова: в 1993-1995-м годах, три раза подряд, он был номинирован на премию MTV в категории «самый желанный мужчина». На экране в него тоже влюблялись, что называется, на раз». Да и как было не влюбиться, например, в 29-летнего красавца-героя «Кикбоксера», фильма в то время легендарного, в котором молодой американец вызывает на бой в самом Таиланде мастера тайского бокса Тонг По, чтобы отомстить за искалеченного им на ринге старшего брата?

Кстати, роль Тонг По, создав один из самых отталкивающих образов в кино того времени, сыграл закадычный друг Ван Дамма марокканец Мишель Кисси. Он работал с ним и в предыдущем перед «Кикбоксером» фильме «Кровавый спорт», но там в роли злодея выступал непревзойденный Боло Янг. Ван Дамм тоже играл там главного героя, но был не столько ярок как годом спустя в «Кикбоксере». Не потому, что был еще как актер неопытен – просто сценарий был не столь интересен.

Далее последовали еще несколько ролей, среди которых надо выделить «Универсального солдата», где Ван Дамм играет киборга – погибшего на войне во Вьетнаме солдата, которого вернули к жизни в качестве боевого биоробота. Там в него, естественно, тоже влюбляется молодая красивая барышня (на этот раз журналистка), но самый запоминающийся в фильме образ создал скандинавский красавец Дольф Лундгрен, сыгравший еще одного универсального солдата. Их с героем Ван Дама поединок в финале фильма был одной из самых популярных сцен в кино начала 90-х годов.

Еще годом спустя Ван Дамм сыграл главную роль в фильме «Некуда бежать», где был уже не биороботом, а простым парнем, который, сбежав из тюрьмы, скрылся на уединенной ферме, одинокая (но с двумя детьми), молодая и красивая хозяйка которой, Клэйди конечно же, в него влюбилась. И они уже вместе противостояли мерзавцу-скупщику земли, который хотел заставить Клэйди продать ее дом и участок.

Ну и стоит отметить еще снятый ранее «Двойной удар», в котором тоже, как и в «Кикбоксере», использована восточная тематика, а Ван Дамм играет сразу двух братьев-близнецов, один из которых стал гонконгским бандитом. Тут оказалось, что Жан-Клод в отрицательных ролях столь же очарователен, как и в положительных.

Далее последовали еще несколько ролей, в которых эксплуатировался в разных вариациях образ молодого красавца (стоить отметить еще «Трудную мишень), но чем больше лет становилось Ван Даму, тем дальше он от этого образа вынужденно отходил. А в других ипостасях оказался уже не столь привлекателен и убедителен.

: lenta.ua