Найдено уязвимое место коронавируса COVID-19

Международная группа ученых США и Польши определила слабое место коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Science Advances.

В ходе исследований выяснилось, что коронавирус при своем размножении использует так называемые «молекулярные ножницы» — фермент SARS-CoV-2-PLpro. Он стимулирует высвобождение белков, необходимых для репликации вируса. Кроме того, фермент SARS-CoV-2-PLpro подавляет цитокины и хемокины – молекулы, которые играют роль сигналов для активации иммунной системы. Фермент разрезает убиквитин и ISG15, нарушая их функции.

Исследования показали, что фермент SARS-CoV-2-PLpro можно заблокировать двумя ингибиторами — VIR250 и VIR251. Эти соединения распознают только коронавирусный белок и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.

Напомним, норвежские медики обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В период с 16 по 18 октября в городе Тронхейм новый тип вируса выявили у восьми местных жителей. На данный момент медики не могут определить свойства мутации вируса. Однако теперь заразиться коронавирусной инфекцией в Тронхейме стало легче – люди уже не обязательно должны находиться в тесном контакте.