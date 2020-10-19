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Названы лучшие семейные внедорожники, которые не боятся плохих дорог

20.10.2020

Эксперты составили топ-10 внедорожников, которые являются популярным выбором в качестве семейного автомобиля.

Об этом сообщает “Автоцентр”.

В основном в списке представлены автомобили премиум-класса, которые максимально безопасны и комфортны для поездок всей семьей.

Audi Q5
BMW X3
Jaguar F-Pace
Land Rover Discovery Sport
Skoda Kodiaq
Mercedes-Benz GLC
Alfa Romeo Stelvio
Volvo XC60
Seat Tarraco
Mitsubishi Outlander PHEV

Все автомобили в списке можно условно уверенно разделить на две половины. В верхней – безусловные лидеры продаж, у каждого из них свои преимущества и некоторые “фишки”, а внизу списка не менее безопасны авто, но в Украине они менее популярны.

: apostrophe.ua

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