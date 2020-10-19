Названы лучшие семейные внедорожники, которые не боятся плохих дорог

Эксперты составили топ-10 внедорожников, которые являются популярным выбором в качестве семейного автомобиля.

Об этом сообщает “Автоцентр”.

В основном в списке представлены автомобили премиум-класса, которые максимально безопасны и комфортны для поездок всей семьей.

Audi Q5

BMW X3

Jaguar F-Pace

Land Rover Discovery Sport

Skoda Kodiaq

Mercedes-Benz GLC

Alfa Romeo Stelvio

Volvo XC60

Seat Tarraco

Mitsubishi Outlander PHEV

Все автомобили в списке можно условно уверенно разделить на две половины. В верхней – безусловные лидеры продаж, у каждого из них свои преимущества и некоторые “фишки”, а внизу списка не менее безопасны авто, но в Украине они менее популярны.

: apostrophe.ua