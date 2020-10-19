На виборах у США достроково проголосували понад 28 млн чоловік

У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 28 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Як пише “РБК-Україна”, відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

У загальній складності в США достроково проголосували вже 28 626 265 осіб, у порівнянні з 21 867 207 за даними на 16 жовтня. Штатом, що лідирують за кількістю виборців, достроково віддали свій голос на виборах, став Техас, де проголосували вже понад 4 млн американців.

Слідом йдуть штати Каліфорнія (3 037 970), Північна Кароліна (1 526 973) і Флоріда (2 509 245). Кількість достроково зробили свій вибір перевищує один мільйон осіб в штатах Джорджія, Вірджинія і Нью-Джерсі.