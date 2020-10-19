Украинцев начали штрафовать за парковку по новому закону

Водителей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания начали штрафовать за парковку на местах для электромобилей.

Так в Одессе полицейские оштрафовали автомобилиста, который припарковал свою машину с двигателем внутреннего сгорания вплотную к месту для зарядки электромобилей. Это один из редких случаев, когда правоохранители вспомнили про существование такого штрафа.

Закон, предусматривающий штраф за остановку автомобилей с ДВС на местах для стоянки или зарядки электромобилей, вступил в силу в нашей стране с 1 января 2020 года. Штраф предусматривается и в том случае, если мешаешь электрокару.

Но полицейские редко о нем вспоминают. Наверное, из-за того, что закон очень спорный. Дело в том, что в законе говорится о том, что нельзя парковаться на местах для машин с электромотором (одним или несколькими). Но ведь и в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания тоже есть электромотор (например, у стартера).

В случае с одесским автомобилистом штраф составил 255 гривен. Он может оспорить штраф в суде или оплатить его. По какому пути пойдет водитель – не известно. Многие автомобилисты знают, что на судебное разбирательство может уйти не один месяц…