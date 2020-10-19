Украинцам придется по-новому платить за автономера

Через некоторое время украинцам придется платить за автомобильные номера в два раза больше, чем сейчас. Это произойдет после того, как частные компании получат право их изготавливать. Об этом говорится в законопроекте №4213, который разработал Кабмин Украины.

Сейчас автомобильные номера регистрируют и получают в сервисных центрах МВД.

За номер нужно платить, если автомобиль отечественного производства и стран СНГ, 550 грн (сам номерной знак стоит 178,2 грн), а если иномарка, то 590 грн.

При желании можно заказать персональный номер. Он стоит от 4 до 30 тысяч гривен, в зависимости от комбинации цифр.

После того, как изготовлением автомобильных номеров займутся частные фирмы, цены на них будут разные. Автомобилисты смогут выбрать любую фирму-изготовителя. Кстати, даже сейчас можно сделать номер у «частника». Это стоит от 400 до 800 грн.

Сейчас за номера и бланк регистрации автомобилисты платят примерно 550-590 гривен. Если депутаты Верховной Рады утвердят законопроект №4213, а потом его подпишет Президент Украины, то тогда эта услуга будет стоить от 619 до 1 019 грн.