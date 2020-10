США разрабатывают суперпушку, которая могла бы «обстрелять Москву». В РФ нашли, чем ответить

Вооруженные силы США в ближайшие годы могут получить стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), способную поражать цели на расстоянии до 1 тыс. 850 км. Об этом сообщает Popular Mechanics.

SLRC, которая разрабатывается для американской армии, в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих пушек.

U.S. Army’s Strategic Long-Range Cannon (SLRC) can shoot out to 1,000 miles or more @Aviation_Intel @Defence_blog pic.twitter.com/TYatBCSa5N

— 笑脸男人 (@lfx160219) February 21, 2020

По данным издания, после того, как SLRC поступит на вооружение, в США могут возродить линкоры класса «Монтана». Такой корабль смог бы переносить по четыре пушки, а также управляемые ракеты класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS.

Испытания прототипа данного оружия запланированы на 2023 год.

«Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали», — пишет Popular Mechanics.

В России тут же отреагировали на информацию о разработке суперпушки в США. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в комментарии российскому изданию НСН заявил о бесполезности SLRC.

«Дело в том, что габариты такого орудия будут весьма громоздкие и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит предельно уязвимо… Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», — утверждает он.

При этом Прохватилов напомнил, что у России уже давно «имеется ответ» на американскую суперпушку. Ракеты российских комплексов «Искандер», расположенные в Калининградской области, «могут достичь основных столиц европейских стран».