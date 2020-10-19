Пенсионера, который пожаловался на Лукашенко, подстрелили вломившиеся в его квартиру силовики, а затем еще и осудили

В Минске суд приговорил к ограничению свободы 66-летнего пенсионера за сопротивление силовикам, которые взломали ему дверь и выстрелили мужчине в грудь светошумовым патроном. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Вечером 12 июня Сергей Кузнецов, услышав в телеэфире, как Александр Лукашенко называет кандидата в президенты Виктора Бабарико «негодяем», решил позвонить в службу «102». Пенсионер потребовал привлечь Лукашенко к ответственности за оскорбление оппозиционера, однако на той стороне повесили трубку. Мужчина позвонил в дежурную часть и пообещал «уничтожить Лукашенко за эту избирательную кампанию, при этом нецензурно выражаясь».

Через два часа в квартиру пенсионера вломились силовики — они выломали дверь с помощью гидравлического пресса, при этом самому хозяину квартиры выстрелили в грудь и помпового ружья. Позже силовики объяснили выстрел тем, что Кузнецов угрожал им ножом, но сам пенсионер это отрицал. Наличие ножа так и не было доказано.

Примечательно, что суд рассмотрел дело пенсионера за один день. Изначально пенсионеру вменяли насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел (статья 364 УК), но по просьбе прокурора суд переквалифицировал обвинение на сопротивление, сопряженное с насилием или его угрозой (часть 2 статьи 363 УК Беларуси).