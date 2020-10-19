Популярний овоч виявився простим ключем до довголіття

Знайти “ключ” до довголіття можна за допомогою здорового способу життя і правильного харчування. При цьому багато корисних елементів містяться саме в рослинних продуктах, кажуть фахівці.

Так, стверджується, що продовжити життя вдасться за допомогою регулярного вживання помідорів. Про це пише видання “Food.news“.

Експерти кажуть, що помідори – джерело необхідних поживних речовин. Фактично, один помідор може містити до 40% рекомендованої добової норми вітаміну С – імуностимулюючої поживної речовини. Ці популярні овочі також багаті залізом – важливим мінералом для виробництва червоних кров’яних тілець, і калієм – ключовим поживним речовиною для роботи серця, скорочення м’язів і контролю артеріального тиску.

Крім того, численні дослідження показали, що помідори пов’язані зі зниженим ризиком раку простати, легенів, шлунка, підшлункової залози, товстої і прямої кишки через високий вміст лікопіну. Лікопін – це рослинна сполука, яка діє як антиоксидант, захищаючи від пошкодження клітин і запалення, які можуть привести до раку.

Антиоксиданти в томатах також запобігають ризику виникнення цукрового діабету, інфаркту та інсульту.

: lhealth.info