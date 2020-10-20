Ресурс ОРДО назвал предварительную дату «закрытия границ» между ОРДО и РФ

Освещающий ситуацию в ОРДО Телеграмм-канал «Донбасский кейс» сообщает, что скорее всего «границы между РФ и ДНР» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией будут закрыты с начала ноября.

Ресурс уточняет, что российским добровольцам именно до этой даты — 1 ноября — рекомендуют вернуться на территорию ОРДО из отпусков. С 1 ноября может быть введен жесткий карантин в Ростовской области, и пройти границу в ОРДО станет невозможно.

Кроме того с 19 октября российские пограничники перестали пропускать людей с с id-картой и адресной справкой, так как им нужна именно печать с пропиской как в обычном паспорте. «Донбасский кейс» пишет:

«Ситуация странная, говорят о новом российском постановлении, которое начало действовать сегодня с полуночи. Можно предположить, что все эти трудности создаются намеренно — чтобы таким образом начать сокращать поток граждан, едущих на Украину и обратно через территорию РФ».