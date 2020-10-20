НБУ обсуждает приватизацию госбанков с Лондонской биржей

Национальный банк Украины (НБУ) надеется достичь запланированного снижения государственной доли на банковском рынке страны до 25%, несмотря на трудности, с которыми сталкивается мировая экономика, написал глава НБУ Кирилл Шевченко в статье для Atlantic Council. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finbalance.

“Мы уже обсуждали планы по снижению присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой бирже. Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года”, – отметил Шевченко.

“Я уверен, что к тому времени реформа корпоративного управления в государственных банках принесет желаемые результаты. Это означает повышение операционной эффективности и большей прозрачности, а также уменьшение проблемных займов”, – добавил Шевченко.

По словам главы НБУ, пока “Укргазбанк” в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) находится ближе всех среди госбанков к частичной приватизации.

“Соглашение уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия”, – отметил Шевченко.

Глава Нацбанка также рассказал, что ожидает приобретения международной финансовой организацией доли в “Ощадбанке”, хотя для этого “еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка”.