Почему Порошенко молчит о позорном решении суда по книге о Стусе и Медведчуке

В связи с решением Дарницкого суда по поводу книги о Медведчуке я все жду комментария Петра Порошенко в духе «при моей власти Медведчук ничего не мог получить в Украине».

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.

Но такого заявления нет, потому что именно Порошенко восстановил власть Медведчука. Именно при Порошенко были приняты решения подконтрольных ему органов — СБУ, Антимонопольного, Нацсовета по телевидению — которые позволили Медведчуку нарастить свое влияние на рынках дизеля, сжиженного газа, телевидения.

ДОКУМЕНТ 1

Решение Антимонопольного комитета за 2015 год. Близкая к Медведчуку швейцарская фирма получает контроль над нефтепродуктопроводом «ПрикарпатЗападТранс». Антимонопольный комитет находился под полным контролем Порошенко — в его состав входили люди зама главы администрации президента Филатова (Терентьев, Нижник) и его соратника Кононенко (Вовк). Последний — начальник департамента корпоративных прав «Укрпроминвеста».

Через два года, в 2017, люди Медведчука будут контролировать каждый второй литр дизеля, завезенного в Украину от Роснефти по этой трубе. А Кононенко будет регулярно приезжать к ним на сверку объемов дизеля, которые прокачали. Наверное, не с целью комиссионных, а с целью еще более решительной «борьбы» с экспансией Медведчука.

Продолжение следует…

Для людей, которые упорно не понимают взаимосвязи между решением суда о запрете книги про Стуса (с упоминанием Медведчука) и Петра Алексейовича Порошенко.

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке другой бывший парламентарий — Семен Семенченко.

Я так понял, что говорить о ′′судебной реформе′′, которую провел Сивожолий гетьман в 2014-2019 году, не имеет смысла. Это не придёт. Как и не информация о том, кто и как избавил Медведчука от уголовной ответственности, дал ему возможность обогащаться и покупать украинские телеканалы.

Хорошо, давайте на самом примитивном уровне. На моих пальцах.

— Шаг первый — посмотрим фамилию судьи, принявшей это решение — Заставенко Марина Александровна.

— Шаг второй — посмотрите на ее предыдущее место работы — Червоногвардский районный суд города Макиевки.

— Шаг третий — посмотрим, кто распорядился перевести этот сепаршу на должность судьи Дарницкого суда города Киева. Глазам не верим, идём к агентам Кремля (которые водят диффамацию Великого патриота), вытираем глаза и читаем снова — Петр Алексеевич Порошенко, 20 августа 2018 года ( https://www.president.gov.ua/documents/2282018-24678). Занавес.

Иногда лучше жевать, чем говорить. И тем более — ′′спасибо «.

Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства «Vivat» и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги «Кримінальна справа Василя Стуса».

«Дарницкий районный суд … решил исковые требования Медведчука Виктора Владимировича к Кипиани Вахтанга Теймуразовича и ООО «Издательство Vivat» удовлетворить частично», — объявила судья Марина Заставенко.

Она добавила, что суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее ее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

В течение 30 дней решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.