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Тина Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре

20.10.2020

Внешность 35-летней певицы Тины Кароль во время последнего эфира шоу “Танці з зірками” стала горячей темой для обсуждений

Как передает Politeka.net, на фан-аккаунтах артистки в Инстаграм появились свежие фото, на которых Тина предстала за кулисами танцевального проекта в закрытом облегающем платье сочного красного оттенка.

С прической с эффектом мокрых волос и ярким макияжем в розовых тонах, на одних кадрах Кароль улыбалась в камеру, держа микрофон. На других позировала рядом с со-ведущим Юрием Горбуновым, театрально делая губы “уточкой”.

“♥️ как вам сегодняшний образ Тиночки?♥️”, – подписано фото.

Пользователи не заставили себя долго ждать со своим мнением. В комментариях пишут, что у Тины – опухшее лицо и потолстевший в целом вид – с различными версиями, почему так. Некоторые предполагают, что, возможно, артистка беременна.

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