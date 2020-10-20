ЦИК прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Ивано-Франковского облизбиркома. Там не изготовили информационные плакаты о партиях к местным выборам.

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Областной избирком в Ивано-Франковске не изготовил в установленный законом срок информационные плакаты и буклеты с информацией о партиях-участницах выборов в облсовет. Эти же плакаты и буклеты не были изготовлены и на момент заседания ЦИК по этому вопросу.

Из-за грубого нарушения весь состав территориального избиркома был уволен. Партии могут подать кандидатуры для формирования нового состава к 20:00 вторника, 20 октября.

Новый состав должен будет срочно обеспечить изготовление указанных плакатов и буклетов.

В связи с нарушением ЦИК обратилась в полицию с просьбой провести проверку уволенного состава ТИК.