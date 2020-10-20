Недвижимость и карантин: на какое жилье растут спрос и цены

Потенциальные инвесторы выбирают непрогнозируемые еще полгода назад варианты.

На рынке недвижимости заговорили о подорожании. Главная причина неутешительного прогноза — растущий курс американской валюты. «Уже сейчас многие застройщики переписывают свои ценники из расчета 30–31 грн/доллар, — рассказывает Виктория Нерода, эксперт рынка недвижимости, — а это означает, что до конца года квадратные метры могут подорожать на 7%».

Случится это или нет, покажет время. Мы же решили обратить внимание на рынок недвижимости по другой причине. Коронавирус изменил нашу жизнь в целом и наши предпочтения в частности. Изменились ли они в плане выбора квадратных метров? Эксперты, которые сами в шоке, однозначно утверждают: сейчас потенциальные инвесторы из существующих предложений выбирают непрогнозируемые еще полгода назад варианты.

Если кратко, то выбор жилья осуществляется теперь по таким критериям:

за городом, но не очень далеко — в пределах 10 км;

в комплексе должны быть места для отдыха (озеро, лес) и спорта (бассейн, тренажеры);

двух-трехкомнатные квартиры в новостроях с минимальной этажностью или дуплексы с секциями в 100–120 кв. м;

рассрочка «50 на 50»;

тщательная проверка застройщика и никаких оплат на этапе котлована.

Рассказываем подробнее.

Хотят nature friendly

Первый и самый главный тренд «пандемийного» рынка недвижимости — покупатели выбирают жилье за городом. «С мая по сентябрь уровень продаж в строящихся качественных пригородных комплексах вырос на 30–40%, — сообщает Виктория Нерода. — А свыше 50% спроса на пригородное жилье приходится на объекты новых форматов, таких как эко-комплексы и объекты формата nature friendly».

Главное отличие nature friendly от других жилых комплексов — наличие рекреационной зоны, а это означает, что в таких комплексах должны обязательно быть озеро, лес или речка. Ну и еще одна обязательная составляющая ЖК типа nature friendly — огромная территория, которая отводится для мест отдыха.

«Около 2/3 всей территории застраиваемого участка в nature friendly предназначена под места общего пользования: для набережных, прогулочных зон, территорий для детских площадок и занятий спортом, а также собственный бассейн на территории жилого комплекса, велодорожки и пр. Сама территория обязательно должна быть свободна от автотранспорта», — рассказывает Виктория Погасий, директор по маркетингу жилого комплекса BASA City.

К слову, мощный толчок для развития в жилищном строительстве формата nature friendly дал именно карантин. Локдаун (ситуация, когда людям запрещается входить или выходить в определенные зоны) на практике показал невозможность находиться всей семьей в квартире многоэтажного дома, который расположен в черте городе.

«Длительный карантин, связанный с пандемией, у части потенциальных киевских покупателей вызвал желание смены места проживания. На данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осознанно переезжают, приобретая квартиру в пригороде взамен киевской», — подчеркнула Погасий.

Но при этом удаленность ЖК имеет огромное значение при выборе жилья за городом. Киевляне рано или поздно планируют вернуться в привычный рабочий график, а значит приближенность к месту работы остается одним из основных факторов при выборе жилья. «Наибольшим спросом в пригороде пользуются комплексы, расположенные на удалении до 10 км от столицы, — говорит Виктория Погасий. — Самое приоритетное направление сегодня — Новообуховского шоссе, так как именно этот район наиболее приближен к центральной части Киева».

Выбирают «трешки»

Если еще в прошлом году квартиры в новостройках покупались часто в качестве инвестиций и использовались для последующей сдачи в аренду, то сегодня люди хотят приобрести жилье для себя. За время самоизоляции они ощутили необходимость расширить свои жилищные условия, ведь карантин показал, что всей семье находиться 24 часа в сутки семь дней в неделю в одной и даже двух комнатах невозможно.

«Очень часто покупатели отказываются от городской однокомнатной квартиры в 40–50 кв. м в спальном районе, предпочитая приобретать взамен двух-трехкомнатные площадью 65–80 кв. м в пригороде», — утверждает Виктория Погасий.

И несмотря на то, что сегодня стоимость жилья новых форматов в ближайшем пригороде соизмерима со стоимостью киевский объектов, строящихся в спальных районах в непосредственной близости к метро, покупатели готовы пожертвовать близостью к работе в пользу более комфортных условий проживания.

«Начиная с июля, спрос на самые дорогие (видовые) квартиры в пригороде, стоимость которых составляет около $1 тыс./кв. м, увеличился в среднем на 20%», — повреждает эту тенденцию цифрами Погасий.

Готовы платить больше

Причем покупатели недвижимости сегодня не готовы идти ва-банк, даже если им предлагают выгодные условия и скидки. После того как столичный рынок первичной недвижимости в августе этого года всколыхнул скандал, когда из-за споров с банком «Аркада» возник риск, что 10 тысяч вкладчиков останутся без жилья, за которое заплатили, у покупателей в приоритете стали пусть дорогие квартиры, но зато от проверенных застройщиков.

«В августе резко вырос спрос на категорию $70 тыс. +, — констатирует Роман Герасимчук, директор City Development Solutions. — Подобное явление могло быть спровоцировано оттоком инвесторов и их вложений в сегмент бизнес- и премиум-классов, т. к. наблюдалось падение доверия к более бюджетным проектам из-за недавних проблем с площадками «Укрбуда» и «Аркады».

И сегодня покупатели готовы заплатить больше, при условии, что у девелопера безукоризненная репутация. «Речь идет об иностранных девелоперах, которые на старте проекта резервируют объем финансирования до 70% необходимых средств для будущего строительства. Естественно этот факт существенно повышает степень надежности и защищенности инвестиций покупателей и является гарантией того, что объект будет закончен своевременно», — поясняет Виктория Нерода.

Ищут землю и с комфортом

Еще одна тенденция в приобретении загородного жилья сегодня — популярность малоэтажных застроек. Сейчас в пригороде практически перестали возводить «свечки». На этот тренд, опять же, повлияла вынужденная удаленная работа, дистанционное обучение детей и нахождение на самоизоляции большую часть дня. Такой изменившийся ритм жизни подтолкнул покупателей к стремлению быть «поближе к земле». А время карантина, которое выпало на лето, дало возможность горожанам выехать за город и пожить в съемных комфортных домиках. Поэтому сейчас наблюдается волна спроса на таунхаусы и дуплексы площадью 120–180 кв. м с собственным двориком в две-три сотки.

«Причем, выбирая объект, покупатели сегодня уделяют внимание комфортности постройки. В таких домах должна быть обязательно индивидуальная система отопления и вентилируемые фасады. Такие современные инженерные решения позволяют сэкономить зимой на коммунальных платежах 20–25%. Кроме того, привлекательный жилой комплекс будет обязательно включать в себя детские, спортивные и социально-бытовые объекты», — подчеркнула Погасий.

Предпочитают рассрочку и хотят «готовенькое»

Если раньше покупателей привлекали объекты на начальных этапах строительства, ведь так можно было купить квартиру намного дешевле, то сегодня мало кто рассматривает возможность приобретения жилья на этапе котлована. «Сегодня покупатели предпочитают объекты, которые находятся на завершающей стадии готовности или, по крайней мере, их готовность не менее 50%», — считает Нерода.

В основном покупатели рассматривают варианты жилья, которое будет сдаваться в эксплуатацию во II и III кварталах 2021 года. Причем перед покупкой они тщательно проверяют репутацию компании и то, насколько точно она придерживается установленного графика строительства. «К тем объектам, где строительство велось по намеченному графику, без приостановок, доверие покупателей значительно выше, чем к проектам, которые по тем или иным причинам столкнулись с временными трудностями».

Еще одно предпочтение покупателей — рассрочка. По данным Виктории Нероды, за время карантина доля покупок квартир в рассрочку в пригороде Киева увеличилась на 55%. «Из-за возникшей неопределенности в связи с длительностью карантина и возможными кризисами в экономике страны даже те покупатели, которые на момент заключения договора имеют на руках 100% средств для приобретения квартиры, все-таки предпочитают воспользоваться программами рассрочки от застройщика», — отмечает эксперт.

Причем и сам механизм рассрочки, по сравнению с докарантинным, поменялся. Сегодня застройщики предлагают программу «50 на 50». Она подразумевает схему, при которой покупатель платит 50% от стоимости жилья в момент заключения договора, а остальные 50% — после того, как объект сдастся в эксплуатацию.

«На данный момент эта форма рассрочки наиболее выгодна как для покупателя, так и для застройщика, — считает Нерода. — С одной стороны, это взаимное доверие покупателя и девелопера, а с другой — покупатель не зависит от ежемесячных платежей».