Духовного наставника Поклонской отлучили от церкви. Экс-прокурор отреагировала

Глава Русской православной церкви Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия, захватившего и удерживающего Среднеуральский женский монастырь. Об этом сказано на сайте РПЦ.

«Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», — сказано в сообщении.

Колаборантка Наталья Поклонская, чьим духовным наставником считается Сергий, отреагировала на произошедшее в трех словах.

«Сами пусть разбираются», — сказала она.