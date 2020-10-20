Решение суда по книге о Стусе: Появилась реакция Офиса президента

В Офисе президента учли решение Дарницкого районного суда Киева по поводу книги «Дело Василия Стуса». Отмечается на сайте главы головы государства.

Отмечается, что заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о планах подать апелляцию дошли до власти.

«Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти», сказано в сообщении.

В ОП при этом назвали «странным» определение истца Виктора Медведчука как «персонажа (действующего лица) произведения», поскольку эта книга является проработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса.

У Зеленского не отрицают при этом, что большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела.

«То есть сугубо документальная основа книги не вызывает малейших сомнений. Итак, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто «персонажем произведения», — сказано в сообщении.

В ОП подчеркнули неприятие цензуры.