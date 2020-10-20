В ДТП в Сумах постраждало троє людей (відео)

Автопригода сталася на перехресті вулиці Герасима Кондратьєва та Козацькому проспекті. Патрульні, прибувши на місце події, попередньо з’ясували, що 39-річна жінка, керуючи автомобілем KIA Sportage, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Passat під керуванням 25-річного чоловіка. Від удару автівка Volkswagen виїхала за межами проїжджої частини з подальшим наїздом на дерево.

У результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля KIA Sportage та водій легковика Volkswagen Passat отримали тілесні ушкодження.

На місце для з’ясування обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділу поліції.

: rama.com.ua

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