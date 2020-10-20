В Черновицкой области побили кандидата на пост главы ОТО

В Черновицкой области неизвестные побили кандидата на должность одного из ОТО в регионе. Злоумышленники нанесли удары и убежали.

Об этом сообщает сайт министерства внутренних дел Украины.

46-летний житель города Заставна заявил в полицию, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и убежали с места происшествия. В ходе общения с полицией он сообщил, что является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины (ОТО).

Врачи осмотрели пострадавшего и предоставили медпомощь. Полиция разыскивает нападавших на кандидата.

Открыто уголовное дело по ч.2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствие осуществлению избирательного процесса).