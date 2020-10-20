В школе под Винницей прямо на перемене умерла второклассница

В Винницкой области внезапно скончалась второклассница. Трагедия произошла прямо в школе. На перемене девочка пожаловалась на боль в голове, а уже через несколько минут потеряла сознание.

Ребенка пыталась спасти медсестра, а затем и медики скорой помощи, но их старания оказались напрасными. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам отца девочки, он до сих пор на может поверить в случившееся. Дочь никогда не жаловалась на головную боль или плохое самочувствие.

Когда девочке стало плохо, то одноклассники сразу же позвали учительницу. Первую помощь потерявшей сознания девочке оказывала школьная медсестра. Потом подключились приехавшие по вызову медики скорой помощи. Но за полтора часа реанимации сердце так и не запустилось.

У девочки не было никакой реакции на реанимацию, дефибриллятор, адреналин, и непрямой массаж.

В местной амбулатории говорят, что девочка была здорова и не стояла на учете. Об этом также рассказала и семейный врач ребенка. Она ежегодно проходила медосмотры и была допущена к урокам физкультуры.

В департаменте здравоохранения говорят, что у девочки был врожденный порок сосудов, который не обнаружили врачи. Именно он привел к тромбозу. Обострение могла вызвать вирусная инфекция, стресс или физическая нагрузка.

Родителям советуют проводить ежегодный медосмотр детей не только для справки в школу. При этом не стоит игнорировать жалобы ребенка на самочувствие.