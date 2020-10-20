ЕС расследует утечку личных данных детей из Instagram

Европейский союз (ЕС) расследует возможную утечку персональных данных детей из Instagram, который принадлежит компании Facebook. Во время проверки планируют установить, есть ли у компании правовая основа для обработки данных детей и обеспечивает ли она защиту.

Об этом сообщает ВВС.

Расследование проводит Управление комиссара по защите данных Ирландии.

Если по результатам проверки будут обнаружены нарушения, то на владельца Instagram могут наложить крупный штраф. В компании утверждают, что сотрудничают с расследованием, но не согласны с подозрениями органа.

Американский специалист по обработке данных Дэвид Стир пришел к выводу, что соцсеть позволила 60 млн пользователей младше 18 лет превратить свои профили в бизнес-аккаунты.

В компании отметили, что контактную информацию в бизнес-аккаунте нельзя считать личной, так как соцсеть информирует пользователей о том, что эти данные будут общедоступными. Также в компании отметили, что недавно появилась возможность полностью отказаться от отображения контактной информации