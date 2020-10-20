Медики назвали восемь “тихих” симптомов рака

Опухолевое заболевание головного мозга внешне никак не проявляется. Но есть симптомы, на которые надо обязательно обратить внимание и, не мешкая, обратиться к врачу. Направление к онкологу не должно вас сильно напугать. Надо исключить появление опухоли в головном мозгу. Для этого назначают МРТ или КТ.

Но чтобы не опоздать, не пропустить возможность замедлить начавшиеся онкологические процессы, локализовать болезнь, надо знать, так называемые “скрытые” симптомы. Наличие хотя бы одного из них не означает, что онкологическое заболевание у вас непременно уже появилось.

Врачи обращают особое внимание на головные боли. Особенно если они наблюдаются продолжительное время, усиливаются ночью или ранним утром, причем достигают такой интенсивности, что человек просыпается. Сильная головная боль может даже спровоцировать рвоту, а кашель вообще вызывает настоящий “взрыв” боли в голове. Если уж и обезболивающие не помогают, нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование.

Не ставьте сами себе “страшный” диагноз, все может оказаться не так безнадежно. Ведь даже если наличие опухоли подтвердится, она может оказаться доброкачественной, с которой можно успешно побороться.

Стоит также обратить внимание на сужение периферийного зрения. То есть, человек прекрасно видит впереди себя, но слева и справа вдруг возникают “слепые” зоны, вроде на глаза надеты шоры. Это могут быть нарушения, связанные с офтальмологическими заболеваниями, но и онкологию головного мозга нельзя исключать.

Сейчас многие чувствуют апатию, депрессию и связывают это с изменением привычного ритма и течения жизни в связи с коронавирусными ограничениями и переживаниями за родных и близких. Но на самом деле, слабость, потеря равновесия при ходьбе, когда неожиданно может “качнуть” в сторону, тоже повод пройти обследование у онколога. Как и необъяснимая сонливость. особенно дневная.

Если вы заметили, что вам сложно произнести определенные слова или просто подобрать подходящие, не списывайте это просто на усталость. Это тоже может быть “тихим” симптомом опухолевого заболевания.

Как и внезапно возникшее заикание.

Если человек вдруг стал плохо слышать, речь и звуки сливаются в неразличимый гул, он нервничает, постоянно переспрашивает, тоже есть необходимость проконсультироваться у специалиста.

Неслучайно и семьям, которые долго не могут зачать ребенка рекомендуют пройти анализы на онкомаркеры. Ведь нарушение репродуктивной функции тоже входит в симптомы опухолевой болезни головного мозга.

Главное, вовремя обратить внимание на эти 8 “тихих” симптомов и начать лечение.

: u-news.com.ua