Володимир Дантес відверто розповів про покійного батька

Український виконавець Володимир Дантес розчулив мережею історією про свого покійного батька.

У офіційному фотоблозі співак оприлюднив чорно-білу архівну світлину Ігоря Гудкова. У дописі Володимир зізнався, що регулярно жартує про свої стосунки з батьком, оскільки завжди намагався хоч якось привернути увагу родича. На жаль, Ігоря було занадто мало у житті Дантеса. Чоловік постійно працював: йшов на роботу коли хлопець ще спав й приходив додому, коли син вже лягав спати.

“Я любив і пишався татом.”

За словами Володимира, його батько був закритою людиною, хоча в юності чоловік був справжнім бунтарем, який обожнював важку музику. Друзі любили жарти й історії Гудкова.

На жаль, чоловік пішов з життя, коли Володимиру виповнилося лише 22 роки. Аби хоч якось вгамувати біль через втрату, останні 10 років Дантес постійно жартує про родича та його смерть.

“Так простіше і легше.”

В кінці Володимир іронізував, що має сподівання, що в іншому світі в Ігоря є інтернет.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes) 17 Окт 2020 в 6:23 PDT

: wona.com.ua

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