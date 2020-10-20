Вчені виявили «молекулу молодості»

Швейцарські вчені з Федеральної політехнічної школи Лозанни виявили молекули, які перешкоджають старінню клітин. «Молекулами молодості» виявився фермент RAD51, який бере участь у відновленні пошкодженої ДНК, пише Nature.

Дослідники вивчали молекули TERRA — різновид некодуючих РНК, які регулюють довжину і функції теломер.

TERRA накопичуються на кінцях хромосом, сигналізуючи тим самим про те, що теломери повинні бути подовжені або відновлені. Фахівцям вдалося з’ясувати, що мало не головну роль в прикріпленні TERRA до теломер грає фермент RAD51. Саме він допомагає відновлювати пошкоджені молекули ДНК.

Завдяки активній роботі цього ферменту утворюється гібридна молекула РНК-ДНК.

Вченим також вдалося встановити, що короткі теломери залучають TERRA набагато ефективніше, ніж довгі теломери.

Теломери — кінцеві ділянки хромосом, які захищають ДНК від ушкодження під час поділу клітини, але при цьому їхня довжина постійно скорочується.

Як повідомлялося раніше, розкритий секрет збереження молодості. Знайдений процес природним шляхом оновлює клітини організму, але слабшає з віком.

Також відомо, що вчені знайшли рослину, якою продовжили молодість. Вона також здатна збільшити тривалість життя на 20 відсотків.

: aspekty.net

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