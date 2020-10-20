Украинец рассказал о симптомах COVID-19: обоняние не вернулось через месяц, глаза «выдавливало»

Житель Днепропетровщины Игорь Матвий переболел коронавирусом и рассказал о симптомах заболевания.

На своей странице в Fаcebook мужчина написал, что перенес легкую форму COVID-19, однако чувствовал себя плохо.

«Обоняние не вернулось через 30 дней. Я не знаю, какой он, ваш кофе. Просто утром пью сладкую коричневую водичку, от которой быстро просыпаюсь. И есть не хотелось дней 10. И позвоночник мой «вынимало», и глаза «выдавливало». И кашляю до сих пор», – описал свои симптомы Матвий.

Он отметил, что во время лечения следил за «красными флажками» – симптомы, при которых необходимо звонить врачу или вызывать «скорую». Мужчина добавил, что высокая температура поднималась всего несколько раз.

«Да, это простая вирусная болезнь, которая тебя ослабляет так, что ты можешь умереть от чего-то другого. Я ни за что не хочу больше так болеть. Берегите себя», – добавил Матвий.