На Киевщине кандидата в депутаты ударили ножом

В ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата от ВО «Батьківщина» в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, нападение произошло около часу ночи.

Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся. Зрайченко на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Добавим, что партия «Сила и Честь» в Facebook сообщили, что нападение было совершено у дома в котором проживает Зрайченко.

«Зрайченко Дмитрий получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы. Сейчас его жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Зрайченко в Facebook сообщил, что у него угнали автомобиль. Украли машину в ночь на 19 октября в Обухове.

Кроме того, прошлой ночью в Киевской области сожгли автомобиль кандидата в депутаты Обуховской горсовета от «Батьківщини» Валеха Магсудова, передает пресс-служба партии.