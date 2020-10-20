На Луганщине в квартире подорвались отец и сын, которые разбирали гранату

В Рубежном Луганской области вечером 19 октября в результате взрыва пострадали 61-летний мужчина и его 33-летний сын. Мужчины пытались разобрать гранату.

Обоих госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

По предварительной информации следственно-оперативной группы, взрыв произошел на кухне в квартире на проспекте Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой.

Правоохранители начали устанавливать более подробные обстоятельства происшествия.







