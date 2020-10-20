П’ять простих способів зробити імунітет міцнішим в період епідемії

Зміцнити імунітет, підвищивши захист організму в період епідемії коронавірусу, можуть допомогти прості способи – наприклад, відмова від солодкого, ранній відхід до сну. Про це розповіла лікар-ендокринолог, нутриціолог Діляра Лебедєва.

Відмова від цукру. За словами лікаря, велика кількість солодкого в раціоні змушує імунітет “відволікатися”, знижує концентрацію IgA слизових оболонок, службовців бар’єром для інфекцій. Тому відмова від численних шоколадок до чаю протягом дня є одним з простих способів зробити свій імунітет міцніше.

Раннє засипання. Воно сприяє більш інтенсивному виробленню мелатоніну-гормону, має протизапальні властивості. Його недолік послаблює функціонування імунної системи, а високий рівень захищає від надмірної імунної реакції на коронавірус, спровокованої виділенням відразу великої маси прозапальних цитокінів, на тлі якої розвиваються важкі ускладнення інфекції.

Вітаміни. Лікарка рекомендує простий спосіб зробити імунітет міцніше в період епідемії-приймати вітаміни D, а і цинк.

“Вітамін Д 4000 МО, вітамін А 5000 МО і цинк 10 мг можна приймати без аналізів”, – зауважила Діляра Лебедєва.

Одяг по погоді. Фахівчиня радить уникати охолодження, носити шапки і стежити за сухістю взуття.

Підтримувати шлунково-кишкового тракту. Мінімум 60% імунних клітин живуть в шлунково-кишковому тракті, його здорова мікрофлора підвищує місцевий імунітет за рахунок вироблення ендогенного гамма-інтерферону. Для хорошого стану шлунково-кишкового тракту важливо правильно харчуватися.

: МедікФорум