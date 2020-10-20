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В Раде сказали, закроют ли школы в Украине после каникул

20.10.2020

Начальную школу и детские садики с ноября не будут закрывать на карантин даже при самом худшем развитии эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает РБК-Украина. Он отметил, что решение согласовано с Министерством образования и науки и Минздравом. 

Нардеп выразил мнение, что дети не могут заниматься дистанционно, поскольку в таком возрасте у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы самоорганизоваться.

По словам Бабака, после осенних каникул дети вернутся в школы, если будет позволять эпидемическая ситуация. В другом случае, они будут временно переведены на дистанционное обучение.

При этом все ограничения будут на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от карантинных зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

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