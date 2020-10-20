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Карпати засипає снігом (фото)

20.10.2020

На відомому гірськолижному курорті Драгобрат сніжна погода.

Як пише «Четверта студія», світлини та відео оприлюднив у мережі ФБ Василь Молдавчук.

Як зазначає автор світлин, сніг вкрив землю на 5-7 сантиметрів.

о. Драгобрат — невелика міжгірна долина і найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат. Розташований у масиві Свидівець. Популярний серед любителів гірських лиж та сноуборду. Долина розташована на висоті 1300—1400 м над рівнем моря, на відстані 18 км від селища Ясіня, на стику хвойних лісів і альпійської зони, біля підніжжя гори Стіг (1704 м). Поряд розташовані вершини Перший Жандарм (1763 м), Другий Жандарм (близько 1800 м) та Близниця (1883 м).

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