Трампу и Байдену будут по очереди отключать микрофоны во время дебатов

Комиссия по президентским дебатам в США ввела новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.

Об этом передает Интерфакс.

“В соответствии с согласованными правилами дебатов, каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого 15-минутного сегмента. Эти заявления делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании на этой неделе снова подтвердили свое согласие с правилом непрерывных двух минут. Комиссия сообщает, что для обеспечения соблюдения этого правила микрофон только одного кандидата будет включен – того, у кого будет право слова”, – говорится в заявлении.

Таким образом, в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. В это время микрофон кандидата-оппонента будет отключен. Во время открытой дискуссии микрофоны обоих кандидатов будут работать одновременно.

Данное решение было принято из-за того, что во время первых дебатов Трамп перебивал оппонента 71 раз.

После чего Байден высказывал Комиссии по дебатам пожелание изменить правила.

“Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого Комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов”, – сказал Байден на следующий день после первых дебатов.

Предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах. В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов “неприемлемым”. Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав уделить больше внимания вопросам внешней политики.

Среди тем, которые будут обсуждаться – борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло, в свою очередь, заявил: “Кампании и комиссия договорились несколько месяцев назад, что модератор дебатов будет выбирать темы. Кампания Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с новыми вопросами о своем катастрофическом ответе на Covid-19. Как обычно, президент больше заботится о правилах дебатов, чем о том, чтобы оказать стране, находящейся в кризисе, необходимую ей помощь”.