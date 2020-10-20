“Укрзализныця” просит не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина

Компания “Укрзализныця” выпустила заявление с призывом не останавливать поезда на карантине, так как это “негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине”. В УЗ обещают строго соблюдать все рекомендации во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook в понедельник, 19 октября.

В УЗ заявили, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.

“Укрзализныця выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина”, – говорится в сообщении.

В частности, в компании уточнили, что в УЗ каждый день поступают тысячи обращений от обеспокоенных пассажиров по поводу ограничения железнодорожного сообщения в отдельных регионах в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Так, “Укрализныця” объяснила свою позицию.

Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки, где “не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры”.

Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.

Также отмечается, что учитывая опыт других европейских стран, которые усиливают карантин, как правило, ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.

“Укрзализныця” пообещала строго соблюдать все рекомендации и решения, принятые КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения, “но, в свою очередь, надеемся, что это решение будет государственническим и взвешенным”.