В РФ планують виділити Криму понад 100 мільйонів, щоб робити з морської води прісну

Уряд Росії планує виділити понад 8 мільярдів рублів (близько 102 млн доларів) на будівництво в окупованому Криму промислових установок з перетворення морської води на прісну. Так планують вирішити проблему її нестачі.

Установки планують побудувати до 2023 року. Майже 7,8 мільярда рублів скерують з федерального бюджету, ще 410 мільйонів — кошти анексованого півострова, — передає Громадське.

Відповідно до плану з забезпечення водопостачання, який підготував уряд, установки мають робити прісною 40 тисяч кубометрів морської води на добу. Де їх збудують, невідомо.

У вересні керований Кремлем «очільник» Криму Сергій Аксьонов казав, що установка може з’явитися на березі моря у селищі Миколаївка, за 30 кілометрів від Сімферополя.

У Мінпромторзі РФ повідомили «Коммерсанту», що хоч і опріснення води включили у довгострокову програму плану, на скільки це доцільно будуть вирішувати «за результатами оцінки ефективності інших способів вирішення проблеми».

Загалом для вирішення проблеми з водою в окупованому Криму Росія планує до 2024 року виділили 48 мільярдів рублів (з урахування витрат у 2019 та 2020 роках).