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В автобусах Варшави почали показувати ролики про різні пам’ятки України

20.10.2020

З 19 жовтня у 170 автобусах Варшави запустили показ 30-секундних відеороликів про цікаві місця України.

Відеоролики із польськими субтитрами транслюватимуться на екранах варшавських автобусів щогодини. На початку їх буде п’ять, однак щокварталу автори проєкту планують додавати ще декілька відео, – передає Громадське.

Проект Ukrainer відзняв відеоролики про острів Хортицю у Запоріжжі, наскельну фортецю Тустань, тунель кохання у Клевані, Олеський замок та про сіль і нафту у Дрогобичі. 

Продюсерка проекту Наталія Панченко зазначила, що угода між Ukrainer і польською компанією AMS S.A, яка транслює відеоконтент у громадському транспорті Польщі, укладена на невизначений термін.

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