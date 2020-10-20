В автобусах Варшави почали показувати ролики про різні пам’ятки України

З 19 жовтня у 170 автобусах Варшави запустили показ 30-секундних відеороликів про цікаві місця України.

Відеоролики із польськими субтитрами транслюватимуться на екранах варшавських автобусів щогодини. На початку їх буде п’ять, однак щокварталу автори проєкту планують додавати ще декілька відео, – передає Громадське.

Проект Ukrainer відзняв відеоролики про острів Хортицю у Запоріжжі, наскельну фортецю Тустань, тунель кохання у Клевані, Олеський замок та про сіль і нафту у Дрогобичі.

Продюсерка проекту Наталія Панченко зазначила, що угода між Ukrainer і польською компанією AMS S.A, яка транслює відеоконтент у громадському транспорті Польщі, укладена на невизначений термін.