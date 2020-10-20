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Розкрито зовнішність оновленого пікапа Nissan Navara

20.10.2020

Фотошпигуни розкрили зовнішність оновленого пікапа Nissan Navara (відомий на деяких ринках під ім’ям Frontier). Вантажівка буде доопрацьована зовні, обзаведеться “преміальними” опціями, а на деяких ринках отримає більш сучасний 2,3-літровий дизель з подвійним наддувом. Прем’єра моделі відбудеться до кінця року.

Серія знімків очевидців з Азії дозволяє зробити висновок, що оновлений Navara перейде на повністю світлодіодну оптику, отримає нові бампера і кришку вантажного відсіку. До того ж, збільшиться площа радіаторної решітки, а на капоті з’явиться вставка з назвою моделі.

Одночасно зі звичайними версіями може дебютувати підготовлений до бездоріжжя пікап із заводським ліфтом підвіски, пакетом “антихром”, кенгурином і практичним пластиковим обвісом по периметру кузова.

Технічні доопрацювання Nissan Navara будуть відрізнятися в залежності від ринку збуту. У США, де пікап Frontier досі не змінив покоління, розраховують на прем’єру «третьої» генерації вантажівки D23 з переосмисленим інтер’єром, пружинною підвіскою від Mercedes-Benz X-Class, новим 3,8-літровим бензиновим V6 і 9-швидкісним «автоматом».

У країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону Nissan зробить ставку на 190-сильний (450 Нм) 2,3-літровий бітурбодизель, знайомий місцевим покупцям по локальному рамному позашляховику Terra. Агрегат замінить старий 2,5-літровий дизельний мотор, відзначиться кращою еластичністю і паливною економічністю. Трансмісія – 7-швидкісний “автомат” – залишиться без змін.

Офіційна прем’єра оновленого Nissan Navara / Frontier відбудеться до кінця 2020 року. Першим ринком для доопрацьованого пікапа напевно стане Таїланд. На початку 2021-го очікується дебют версії для північноамериканського ринку.

: Cochespias.net

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