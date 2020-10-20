США и Польша подписали соглашение о ядерной энергетике

США и Польша сегодня, 19 октября, заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы республики.

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики США Дэн Бруйетт, — передаёт ТАСС.

«Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России», — сказал Бруйетт после подписания документа.

В рамках договоренностей в Польше также будут построены шесть крупных ядерных реакторов.

«Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США», — отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении «множество деталей».

Он подчеркнул, что, согласно законодательству США, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.

В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд.

«Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей», — отметил Бруйетт.

В течение следующих 18 месяцев Вашингтон и Варшава будут вместе работать над отчетом, содержащим проект реализации польской ядерной энергетической программы, а также механизм ее финансирования.