В киевской автошколе преподаватель-«сталинист» оскорбил Майдан и пожелал ученице «сдохнуть»

Преподаватель одной из киевских автошкол, где проводят дистанционные занятия в чате, назвал себя «коммунистом-сталинистом» и заявил студентам, что «майданутые» мешают ему работать.

Об этом рассказала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от «Слуги народа» Елены Шуляк Анастасия Климчук. Она также выложила скрины переписки с преподавателем.

«Месяца два я жду, пока начнется адекватное обучение в автошколе, которая находится в правительственном квартале. Учитель, который собрал в чате своих учеников, постоянно пишет, что власть «не дает ему работать», – написала Климчук.

Она также отметила, что многие автошколы в Киеве работают полноценно.

В то же время преподаватель автошколы предложил ученикам получать знания через чат с материалами из интернета. При том, что стоимость такого «обучения» равноценна стоимости стационарного.

«И каково было мое удивление, когда сегодня вечером наш учитель начал обвинять «майданутых» в том, что ему не позволяют нормально работать. А еще прямо написал, что кому не ок выражения «коммуниста-сталиниста» (с) – на выход. Честно: мерзость. Не хочу, чтобы к нему ходили», – написала Климчук.

Позже она добавила, что после публикации поста ей начали поступать угрозы.





























