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Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій

20.10.2020

Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу представників релігійних організацій. За його словами, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає прес-служба Офісу президента.

“Володимир Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця тримання на тимчасово окупованих територіях тощо”, – йдеться в повідомленні.

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