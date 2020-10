Нардеп Лерос опублікував інструкції “Украероруху”, які “готували за мотивами операції з “вагнерівцями”

Виключений з фракції СН після критики Зеленського і Єрмака депутат Гео Лерос оприлюднив витяги з інструкцій “Украероцентру”, що регламентують поведінку диспетчерів у разі захоплення цивільного літака.

Папери Лерос опублікував на своїй сторінці в Фейсбуке.

Ці скани – це фрагменти документів “Інструкція ДОП”, “Інструкція РДЦ”, “Інструкція АДВ”. У них зазначено, як саме диспетчери мають діяти в разі, якщо підозрюють захоплення цивільного літака.























“Подивіться на розпорядження “Украероруху”, його готували за мотивами операції з “вагнерівцями”. Дивіться пункт 2-03. Очевидно, щоб не спалити операцію, його повинні були випустити пізніше, але, нагадаю, влада заперечує саму операцію”, – написав Лерос.

На документах зазначено, що вони затверджені розпорядженням “Украероруху” від 20 серпня і мали вступити в дію 25 серпня 2020 року.

Наводимо далі розшифровку витягів з інструкцій.

“Зміни до Збірника документації служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху

Дії при отриманні вказівок від Украероцентру стосовно цивільного ПС, по відношенню до якого є підозра, що воно використовується в цілях, не сумісних з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Начальник зміни (оперативний черговий) Украероцентру (або особа, яка виконує його обов’язки) передає керівнику польотів РДЦ вказівку щодо дій до цивільного ПС, по відношенню до якого існує підозра у використанні його з цілями, несумісними з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Після отримання таких розпоряджень, диспетчер УПР повідомляє екіпаж ПС у польоті:

“Under Ukrainian authority decision your flight is prohibited and you must land at Boryspil aerodrome

У разі отримання від відповідальної особи Украероцентру відповідної вказівки, слід надати екіпажу ПС рекомендацію не повідомляти пасажирам про зміни у виконанні польоту:

Ukrainian authority issued safety recommendation not to inform passengers about flight changes.

У разі невиконання екіпажем ПС вказівок диспетчера УПР:

If you are not complying with instructions your flight will be intercepted and forced to land at Boryspil aerodrome by Ukrainian Air Force.

Інформацію, отриману з борту ПС, негайно передавати відповідальній особі “Украероцентру”.